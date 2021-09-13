В России продлили возможность ввоза праворульных машин без ГЛОНАСС до конца 2022 года

Автомобиль после ввоза и растаможки доставляется на полигон аккредитованной испытательной лаборатории. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Жители Дальнего Востока смогут ввозить праворульные автомобили без установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС" еще год – до 3 сентября 2022 года. Распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщает сайт кабмина.

"Временный порядок распространяется на подержанные праворульные автомобили, приобретённые для личных нужд, - уточнили в пресс-службе правительства. - Послаблением смогут воспользоваться автовладельцы, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа, а также те, кто планирует туда переехать на постоянное место жительства".

Напомним, "ЭРА-ГЛОНАСС" - это навигационная система спутникового наблюдения. В случае ДТП система автоматически определяет местоположение автомобиля и передает информацию в дежурную часть МВД или в службу спасения 112.

Ранее сайт kp.ru писал, что правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поддержала идею отменить обязательный техосмотр. Его хотят сделать добровольным — за исключением некоторых оговоренных случаев. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, который возглавляет комиссию.