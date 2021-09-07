Отмена обязательного техосмотра в 2021 году: правительственная комиссия дала «добро»

Техосмотр останется обязательным только при смене владельца Фото: Евгения ГУСЕВА

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поддержала идею отменить обязательный техосмотр. Его хотят сделать добровольным — за исключением некоторых оговоренных случаев. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, который возглавляет комиссию.

С предложением отменить обязательный техосмотр в 2021 году для легковушек и мотоциклов выступила «Единая Россия»: осмотр зачастую превращается в формальность, и автомобилисты воспринимают его как повод вытянуть из них лишние деньги. По словам Марата Хуснуллина, идея давно назрела.

- Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию, - пояснил вице-премьер.

Теперь уже подготовленный законопроект об упрощении техосмотра предполагается доработать совместно с правительством и внести в Госдуму. По этому документу, техосмотр останется обязательным только при смене владельца — если автомобилю больше четырех лет. В остальных случаях процедура будет добровольной. Как пояснил Марат Хуснуллин, за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля в первую очередь должен следить сам его собственник.

Процедуру техосмотра уже как только не пытались реформировать. С 1 марта 2021 года новые правила предусматривают видеофиксацию процесса. Так предполагалось победить фиктивные техосмотры «за умеренную плату». Но оказалось, что создавать современные, хорошо технически оснащенные пункты СТО и честно работать, а не продавать «налево» диагностические карты у нас просто невыгодно. Число таких пунктов стало сокращаться (подробности здесь).

В итоге чуть было не возник коллапс на рынке автострахования. Из-за проблем с прохождением техосмотра водители стали отказываться от покупки полиса ОСАГО. Ситуацию разрулили: с 22 августа ОСАГО разрешено приобретать, не предъявляя диагностическую карту, подтверждающую успешное прохождение ТО. Но проблема с техосмотром осталась...

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