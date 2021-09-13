В России 13 сентября 2021 года выявлены 18 178 случаев заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в России выявили 18 178 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболеваний с начала пандемии в стране достигло 7 158 248 человек, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве, где заболели 2022 человека. На втором месте по числу новых заражений Санкт-Петербург –805 инфицированных, на третьем Московская область, где зафиксированы 758 заболеваний. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 719 пациентов, за весь период пандемии умерли 193 468 человек.

Количество выздоровевших от COVID-19 за минувшие сутки составило 12 469 человек, всего в стране от коронавируса вылечились 6 402 126 пациентов.

Как писал сайт kp.ru, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова, комментируя данные Росстата о росте смертности в стране в июле 2021 года на 18,6% по сравнению с июлем прошлого года, объяснила, что это связано с подъемом заболеваемости коронавирусом.