Путин учредил почетный знак "За успехи в труде"

Владимир Путин подписал указ об учреждении новой госнаграды Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного знака "За успехи в труде". Текст документа опубликован на сайте Кремля в понедельник, 13 сентября.

На государственную награду могут претендовать коллективы предприятий, организаций и учреждений. Так их будут поощрять за высокие достижения в области промышленного и сельскохозяйственного производства, экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта и за иные заслуги перед государством за последние пять лет.

Почетный знак планируют вручать раз в год в канун 1 мая. В список могут попасть максимум пять коллективов. Их утверждают указом президента РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин присвоил звания Городов трудовой доблести еще 12 поселениям. Процедура проходит в несколько этапов – сначала принимаются обращения от населения, потом Академия наук проводит исследование и подтверждает реальный вклад поселения в победу. Потом кандидатуры представляются президенту и он принимает окончательное решение.