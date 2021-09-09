Путин утвердил новые Города трудовой доблести

Владимир Путин провел заседание российского оргкомитета «Победа». Фото: REUTERS

Владимир Путин провел заседание российского оргкомитета «Победа». Президент начал с минуты молчания в честь погибшего министр МЧС Евгения Зиничевва и пострадавших от взрыва газа в Ногинске. Потом глава страны рассмотрел 12 заявок на присвоение званий Городов трудовой доблести.

- Мы никогда не позволим забыть и тем более оболгать беспрецедентный, массовый героизм наших предков – и на полях сражений, и в глубоком тылу, где также ковалась победа, - пообещал Путин.

Звания Городов трудовой доблести получили 12 поселений. Рассказываем, какие и за что конкретно:

- Алдан (Якутия) – здесь добывали треть золота и 80% слюды.

- Воркута (республика Коми) – за время войны построили 10 новых шахт и добыли 6,6 млн. тонн угля.

- Дзержинск (Нижегородская область) – в городе сделали половину взрывчатых веществ для армии и треть авиабомб.

- Кемерово (Кемеровская область) – треть пороха была произведена тут.

- Кострома (Костромская область) – на верфях построено 120 тральщиков для флота

- Лысьва (Пермский край) – производились средства защиты для солдат, одних касок 10 млн. штук сделано.

- Мончегорск (Мурманская область) – предприятия отправили на фронт 145 тысяч валенок, трехкратно увеличился выпуск никеля.

- Оха (Сахалинская область) – в 1942 году жители проложили через Татарский пролив нефтепровод, по которому прокачали 3 млн. тонн нефти.

- Ступино (Подмосковье) – сделано 27 тысяч авиационных винтов и 7 тысяч тонн алюминиевого листа для самолетов.

- Сызрань (Самарская область) – в городе изготовили 41 млн. снарядов.

- Чита (Забайкальский край) – сюда эвакуировали во время войны ключевые фармацевтические предприятия.

- Бологое (Тверская область) – единственный крупный железнодорожный узел между Петербургом и Москвой, который так и не взяли немцы. 3 тысячи бомб сбросил враг, но станцию восстанавливали каждый раз.

Пока звания Городов трудовой славы присвоены 32 поселениям. Последний раз список дополнялся в мае 2021 года – тогда Путин одобрил награждение 12 городов. Процедура проходит в несколько этапов – сначала принимаются обращения от населения, потом Академия наук проводит исследование и подтверждает реальный вклад поселения в победу. Потом кандидатуры представляются президенту и он принимает окончательное решение.

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