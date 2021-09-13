35 украинских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Число пострадавших в аварии украинцев выросло до 35 Фото: REUTERS

Число пострадавших украинских туристов в аварии с автобусом на юго-западе Турции выросло до 35. Об этом сообщает РИА Новости. По информации местной дорожной полиции, тяжелораненых среди них нет.

Как ранее писал сайт kp.ru, ДТП с туристическим автобусом маршрута Мугла – Денизли произошло в понедельник, 13 сентября.

По предварительной информации, водитель общественного транспорта умер от сердечного приступа за рулем, после чего транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с автобусом, в котором находились студенты.

В связи с аварией правоохранительные органы Турции проводят проверку. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, генконсульство РФ в Анталье проверяет, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП в Турции. В МИД заверили, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с местными властями.