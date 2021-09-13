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Происшествия13 сентября 2021 11:02

30 человек пострадали в ДТП с автобусом на юго-западе Турции

Среди них могут находиться граждане России
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Пострадали порядка 30 человек, трое в тяжелом состоянии

Пострадали порядка 30 человек, трое в тяжелом состоянии

Фото: REUTERS

30 человек пострадали аварии с участием автобуса на юго-западе Турции, сообщает информагентство Демиромен.

По информации издания, среди пассажиров общественного транспорта в момент аварии могли быть россияне.

По предварительной информации, в Мугле водитель туристического автобуса скончался от сердечного приступа, после чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось со школьным автобусом, а затем опрокинулось.

Автобус направлялся из Мугла в Денизли. В нем могли находится туристы из России и Украины. Пострадали около 30 человек, в том числе студенты. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое. Следственные органы по факту аварии проводят проверку.