30 человек пострадали в ДТП с автобусом на юго-западе Турции

Пострадали порядка 30 человек, трое в тяжелом состоянии Фото: REUTERS

30 человек пострадали аварии с участием автобуса на юго-западе Турции, сообщает информагентство Демиромен.

По информации издания, среди пассажиров общественного транспорта в момент аварии могли быть россияне.

По предварительной информации, в Мугле водитель туристического автобуса скончался от сердечного приступа, после чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось со школьным автобусом, а затем опрокинулось.

Автобус направлялся из Мугла в Денизли. В нем могли находится туристы из России и Украины. Пострадали около 30 человек, в том числе студенты. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое. Следственные органы по факту аварии проводят проверку.