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Политика13 сентября 2021 15:01

Лавров заявил, что Чехия пока не проинформировала Россию о задержании Франчетти

Дипломаты хотят выяснить, какое обвинение выдвигается против россиянина
Наталья СМИРНОВА
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Глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Игорь БУЛАТОВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Чехия пока не предоставила России информацию по делу россиянина Александра Франчетти. 12 сентября он был задержан в международном аэропорту Праги из-за выданного Украиной ордера.

Лавров отметил, что пока не обладает информацией по ситуации от чешской стороны. Российским МИД на данный момент направлены соответствующие запросы по линии посольства РФ в Чехии и официальный запрос по линии следственного комитета. По словам Лаврова, Россия хочет понять, какое обвинение выдвигается против Франчетти.

"Может быть, это борьба с неонацистами в лице так называемых добровольческих батальонов, которые даже на Западе признаются незаконными? Хотим понять, о чем идет речь, и надеемся, что чешские власти будут строго следовать принципам законности и не будут поддаваться на политические провокации", - рассказал Лавров на пресс-конференции в Сан-Марино.

Как ранее писал сайт kp.ru, задержание Франчетти по украинскому ордеру может быть связано с тем, что он - участник событий "Крымской весны", связанной с воссоединением полуострова с Российской Федерацией. Российские дипломаты уже общаются с задержанным.