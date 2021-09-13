Российский консул посетил задержанного в Праге Александра Франчетти

Гражданин России Александр Франчетти задержан в аэропорту Праги. Фото: Кадр видео

Заведующая консульским отделом посольства России в Чехии посетила задержанного в Праге гражданина РФ Александра Франчетти. Его задержание было произведено на основании ордера на арест, выданного Украиной, так как Франчетти – участник событий "Крымской весны", связанной с воссоединением полуострова с Российской Федерацией.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь МИД РФ Николай Брякин, сейчас посольство продолжает находиться в контакте с Франчетти, его родственниками и законным представителем защиты.

Как ранее писал сайт kp.ru, когда в Киеве вовсю гремел Майдан, Франчетти, живший в Крыму, понял, что нужно защищать себя и соседей. В 2014-м он активно участвовал в движении "Самооборона Крыма", состоящем из добровольцев, которые готовы постоять за себя и близких. Движение не поддерживало "революцию гитности" и выступало за воссоединение Крыма с Россией. Ордер на его арест, вероятно, был выдан недавно. О ситуации уже известно председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.