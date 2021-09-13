Путин отказал паралимпийцу в просьбе подписать паспорт

Президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца прошла встреча президента России Владимира Путина с медалистами Паралимпиады в Токио. Глава государства пообщался со спортсменами, ответил на их вопросы и просьбы.

В удовлетворении одной из них, однако, Путин отказал - двукратный чемпион и серебряный призер Паралимпийских игр в Токио Андрей Николаев попросил президента поставить свою подпись в его паспорте. До этого глава государства ставил автографы на медалях спортсменов.

"Паспорт же документ, ты чего, испортим его!", - отказался Владимир Путин.

Спортсмен в ответ пошутил, что в таком случае в России будет целых два паспорта с подписью президента - у самого главы государства и у него.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Владимир Путин рассказал, что может уйти на карантин из-за коронавируса. По словам главы государства, в его окружении есть проблемы с заболеваемостью.