Путин не исключил, что ему скоро придется уйти на карантин из-за коронавируса в окружении

Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, что в его окружении возникают проблемы с заболеваемостью коронавирусом. По словам главы государства, не исключено, что в ближайшее время ему самому придется уйти на карантин.

Об этом Путин заявил во время общения с паралимпийцами в Кремле.

"У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг", - сказал президент.

Как ранее писал сайт kp.ru, ранее днем Владимир Путин подписал целую серию поручений по итогам второго этапа 20-го съезда Единой России. Они касаются индексаций, расселения аварийного жилья, сельской почты, пожарной охраны и других важных вопросов.