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Экономика13 сентября 2021 15:39

В России создадут реестр производителей стройматериалов для контроля за ценами

ФАС России отреагировало на жалобы по поводу роста себестоимости строительства
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Реестр производителей стройматериалов призван стабилизировать ситуацию с ценами

Реестр производителей стройматериалов призван стабилизировать ситуацию с ценами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские антимонопольщики создадут реестр производителей стройматериалов, сообщает пресс-служба ФАС России.

По оценкам специалистов ведомства, это позволит им лучше контролировать ценообразования организаций, способных оказать влияние на эти рынки.

Так антимонопольная служба отреагировала на массовые жалобы по поводу роста себестоимости строительства. Их поступило свыше 600.

"Такой реестр ФАС России планирует создать для рынков древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров", - уточнили в ведомстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, в некоторых регионах из-за резкого удорожания стройматериалов некоторые застройщики даже прекращали работу на социальных объектах, требуя увеличить стоимость контракта. Например, в Рязанской области по этой причине не нашлось желающих взяться за ремонт 11 школ.