Стройматериалы безумно дорожают: когда это закончится и как сейчас сэкономить на ремонте

- А если взять и оклеить стены купюрами? Наверное, при нынешних ценах это будет самый дешевый ремонт... Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Почти все, кто этим летом планировал ремонт или строительство, нынче пребывают в шоке. Потому что, начиная с июня, стало твориться что-то совершенно невообразимое...

ЗОЛОТЫЕ ДОСКИ

Нельзя сказать, что рост цен на стройматериалы оказался неожиданным. Он начался еще в прошлом году, вместе с загородным и квартирным бумом. Но никто не подозревал, что будет ТАКОЕ.

- Меняю в квартире полы, дерево для них, по счастью, заказал еще в марте, - рассказывает коллега. - Тогда оно стоило 9500 рублей за куб, сейчас такое же - 21000 рублей. За пять кубов переплатили бы около 60 тысяч! Почти все остальное тоже взлетело в цене, хотя и не так сильно. Краска - процентов на 25-30.

Это еще цветочки - по сравнению с тем, как влипли желающие построить себе деревянный дом.

- Материалы подорожали нереально. Доска обрезная - почти на 100%. Фанера, брус, листовые и кровельные материалы - все, из чего строят дом, - в два раза! - рассказывает, почти в истерике, знакомая, которая строится в Ленинградской области. - У нас тут все делают в основном из пиленого леса. Он и раньше каждое лето дорожал, но медленно, пропорционально росту курса доллара. В 2007 году было 3 тысячи за куб, в позапрошлом 7 тысяч, прошлым летом - 11 тысяч. А этим летом доллар даже ниже, чем год назад, и вдруг ба-бах - 22-24 тысячи за куб!

Специалисты подтверждают, что «ба-бах» гражданам не померещилось под влиянием общей истерики по случаю пандемии. Главным образом выросло в цене все, что из металла и дерева.

- Металлочерепица взлетела в цене более чем на 200%, - рассказала «КП» президент Межотраслевой ассоциации саморегулируемых организаций в области строительства и проектирования «Синергия» Александра Белоус. - Подорожало и то, что делается из древесины. Например, ориентированно-стружечная плита (ОСП) - за год почти в четыре (!) раза. Но и на другие нужные для строительства материалы выросли цены. Скажем, на утеплитель - почти на 90%.

«МНОГИЕ ОБАНКРОТИЛИСЬ»

Безумный рост цен ударил не только по тем россиянам, которые надеялись отремонтироваться-построиться.

- Беда неожиданно настигла мастеров, - рассказывает один из, собственно, таких мастеров. - Мы ведь тоже покупаем в магазинах подорожавшую морковку, и, по-хорошему, надеялись хоть немного в этом сезоне поднять цены на свои услуги. Но какое там! Как бы вообще не остаться без работы. Составляешь людям смету на материалы, о стоимости своих услуг даже еще и не заикаешься - а они уже сразу отказываются, с фразой на букву «ё»...

Еще одна категория «пострадавших» - строительные фирмы. В лучшем положении, как говорят эксперты, оказались крупные застройщики многоэтажного жилья. Они-то на прошлогодней волне квартирного ажиотажа смогли взвинтить цены, так что с деньгами у них получше. Но чем меньше компания, тем хуже у нее дела.

- У малых и средних строительных компаний такой «финансовой подушки» почти нет, что поставило их в крайне тяжелое положение, - объясняет Александра Белоус. - Особенно сильно пострадали компании, которые взялись за выполнение строительных работ в рамках госконтрактов с фиксированной ценой. Очень многие малые и средние стройкомпании обанкротились.

НОВЫЕ ДЕТСАДЫ В «ПОДВЕШЕННОМ» СОСТОЯНИИ

И это не просто внутренние проблемы организаций. По государственным и муниципальным контрактам строится вся социалка - детские садики, школы, поликлиники, больницы… Часть таких строек уже оказалась «подвешена» из-за банкротств строителей.

То же - и с работами по программе капремонта многоэтажек (да-да, тот самый капремонт, на который с нас каждый месяц собирают взносы).

- Большинство контрактов на капремонт заключены в ценах прошлого года, а в силу законодательства изменение цены контракта невозможно, - говорит вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Мороз. - Риски понятны - срыв договоров.

Сейчас с этой бедой что-то пытается сделать Минстрой - предлагается разрешить удорожание контрактов на капремонт до 25% без дополнительных конкурсов и аукционов. Гражданам же от этого радости мало. И так куча жалоб на халтуру и то, что «пытались поменять отопительные трубы - сломали канализацию». А тут еще и дополнительные проблемы, которые явно не улучшат качество работ.

Впрочем, если посмотреть на список отраслей, пострадавших от бурного роста цен на стройматериалы, то в нем практически все (кроме производителей этих самых стройматериалов). В «потерпевшие» попала даже… интернет-торговля.

- Некоторые крупные игроки этого рынка, чьи услуги стали более востребованы во время пандемии, сейчас испытывают серьезные проблемы со строительством своих гигантских складских комплексов в Подмосковье, - раскрывает подоплеку экс-начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы РФ Андрей Тенишев.

Короче говоря, ждите еще и увеличения сроков доставки или ее цены.

ВИНОВАТЫ НЕ ТОЛЬКО АМЕРИКАНЦЫ

Список причин, из-за которых резко взлетели в цене стройматериалы, - такой же длинный, как и перечень пострадавших. От «деревянного» бума в США и постковидного подъема строительства в Китае, из-за чего взлетели цены на мировых рынках, до чисто отечественных коррупционных схем.

- Заготовка и переработка древесины в России - непрозрачная отрасль экономики с высоким уровнем картелизации (сговоров производителей или торговцев, - Ред.) и криминализации, - говорит Андрей Тенишев. - Одна из причин роста цен на эту продукцию - масштабные махинации с лесными запасами целых регионов: Республики Хакасия, Томской, Иркутской и Новгородской областей. Чтобы «обелить» отрасль и, таким образом, повлиять на ценообразование, нужно разработать прозрачные правила лесных аукционов, развивать биржевую торговлю лесом и пиломатериалами. Что касается металла, то прямо сейчас рассматриваются три антимонопольных дела в отношении крупных металлургических компаний о монопольно высоких ценах на их продукцию.

В начале июля ФАС объявила о проверке крупных строительных организаций и производителей основных стройматериалов - бетона, кирпича, материалов из дерева, ПВХ-продукции.

Ну а пока государство в очередной раз пытается найти «махинаторов» и «монополистов», а Минстрой - спасать госконтракты, гражданам остается спасать себя самим.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

И что со всем этим делать?

Основной совет, который дают сейчас эксперты, - если есть такая возможность, не начинать пока никаких новых строек и ремонтов «до нормализации ситуации». Большинство моих знакомых, планировавших ремонт в конце июля-августе, так уже и сделали - решили это дело отложить.

Правда, не очень понятно, сколько придется ждать. Эксперты предполагают, что к осени или максимум к октябрю-ноябрю ажиотаж все-таки прекратится. Но это не значит, что к следующему лету все подешевеет обратно в полтора-два раза.

- В сфере недвижимости и строительства присутствует так называемый «эффект храповика». Это когда цены, однажды поднявшись, либо уже не опускаются, либо снижаются гораздо более медленными темпами, - предупреждает председатель комитета по жилой недвижимости Российской гильдии управляющих и девелоперов, председатель петербургской «Деловой России» Дмитрий Панов.

- Если отложить стройку невозможно, мой совет: экономьте на отделке. Но обязательно выбирайте качественные бетон и арматуру, утеплители, внешнюю гидроизоляцию, - рекомендует технический директор EcorSmart Надежда Ткачева. - Любую внешнюю отделку можно будет потом поменять, а улучшить фундамент уже не получится.

- Сейчас сложилась уникальная ситуация, когда каркасный дом практически догнал по стоимости более долговечный каменный, - утверждает генеральный директор группы компаний «Максимум Лайф Девелопмент» Игорь Карцев. - Так лучше и строить каменный - он энергоэффективнее и теплее. Есть технологии, которые не предполагают много металла и арматуры, - стоимость таких проектов пока не слишком выросла.