Польша ограничила прием нефти по "Дружбе"

"Дружба" — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов Фото: REUTERS

Польша с 11 по 14 сентября ограничила прием нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба". Причина в заполненности хранилища НПЗ Шведт.

"Дружба" — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Она была построена в 1960 году для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района и проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

Об ограничении на прием нефти на Адамовой Заставе польской стороной сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин, пишет ТАСС. Он же на прошлой неделе говорил о том, что прокачку временно приостанавливала белорусская сторона - "Белнефтехим" перестал подавать нефть по "Дружбе" для прокачки углеводорода из Одессы на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

Как ранее писал сайт kp.ru, цена газа в Европе в понедельник, 13 сентября, превысила 730 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.