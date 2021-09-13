Доцент кафедры неорганической химии оценил версию с этиленгликолем в арбузе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В истории с отравлением семьи арбузом, которая произошла в Москве в середине сентября, пока еще слишком много вопросом. По одной из версий, в арбузе обнаружены следы этиленгликоля. Это токсичное и ядовитое вещество, которое встречается в тормозных жидкостях и антифризах, но официальных подтверждений пока нет.

Доцент кафедры неорганической химии РТУ (МИРЭА) Андрей Дорохов рассказал про опасное вещество и усомнился, что версия с арбузом правдивая.

По словам эксперта, этиленгликоль встречается в так же в моющих и чистящих средствах, но не в бытовых, а в профессиональных. Например, для мытья дорог, цехов. Также встречается в растворителях. Это средство довольно токсично, поэтому у широкой общественности доступа к нему нет.

Эксперт подчеркивает, что можно назвать вещество ядом, так как периодически случаются случаи отравления им.

- Порой его пьют дети по недосмотру или алкоголики, - говорит ученый в беседе с сайтом mk.ru.

Он исключает вариант, что химия хранилась дома и ее могли применять для чистки посуды. Это очень специфичное средство.

- Да и с одного глотка не наступит смертельный исход. Для того чтобы отравиться этиленгликолем, нужно выпить как минимум около 100 мл этого вещества, - говорит доцент.

Еще одна версия – в фуре, где перевозили арбузы, был разлит антифриз и это привело к заражению арбузов. Ее собеседник издания тоже отклоняет. От одной-двух капель, которые могли попасть на поверхность, ничего не случится, нужен большой объем, чтобы наступили столь тяжелые последствия.

- На вкус этиленгликоль сладковатый с ярко-выраженным привкусом спирта. Проще говоря – невкусный, и не заметить, что это не вода и не газировка – просто невозможно.

Так что «накачанный» этиленгликолем арбуз тоже съесть невозможно, вкус будет выдавать отраву.

Если предположить, что в квартире все же находилась химия и семья отравилась парами, то они должны были вдыхать испарения несколько часов.

- Нет. То есть теоретически да, но для этого нужно несколько часов вдыхать его, максимально плотно приложившись к таре.