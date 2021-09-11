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11 сентября 2021 13:15

«Новый вирус, инфекция в водопроводной воде, или химикаты от насекомых и крыс»: почему эксперты не верят в отравление москвичей арбузами

«Комсомолка» собрала похожие случаи массовых отравлений в многоэтажках
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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Магазин на улице Совхозной , где был куплен арбуз, сейчас закрыт

Магазин на улице Совхозной , где был куплен арбуз, сейчас закрыт

Фото: Андрей АБРАМОВ

История с отравлением семьи москвичей с первых минут выглядела как страшилка про арбузы. 38-летняя москвичка, ее 15-летняя дочка и 61-летняя бабушка девочки купили арбуз в сетевом магазине, расположенном на первом этаже в их же многоэтажке, на улице Совхозной. Вечером 8 сентября втроем они устроили ягодный пир. Уже рано утром 9 сентября на всех одна картина: рвота, диарея, высокая температура. К вечеру все оказались в больнице. А спустя несколько часов бабушка и внучка умерли в реанимации. 38-летняя мама девочки-подростка чудом выжила, она до сих пор находится в больнице и продолжает уверять врачей, что во всем виноват злосчастный арбуз.

Эту версию тут же стало отрабатывать следствие. Из холодильника семьи на экспертизу забрали остатки ягоды, а другие бахчевые из этой же партии срочно изъяли из магазина «Магнит». Результат анализов до сих пор не обнародовали.

Жители дома всерьез опасаются за свое здоровье

Жители дома всерьез опасаются за свое здоровье

Фото: Андрей АБРАМОВ

ЧТО КОСИТ СОСЕДЕЙ?

В день смерти бабушки и внучки, 10 сентября, в больницу попали еще двое жителей многоэтажки. Это дети 11 и 9 лет из разных семей. Причем жили они в разных подъездах девятиэтажного панельного дома. При этом симптомы болезни один в один, как и у умерших. В тот же день опросили мам маленьких пациентов и те заверили, что арбуз дети не ели.

На следующий день, утром в субботу, 11 сентября, еще одна скорая забрала в больницу двух сестер 12 и 17 лет и их 26-летнего дальнего родственника. По словам мамы девочек, арбуз дочки не ели.

Итого: по состоянию на 11.00 11 сентября с симптомами отравления из многоэтажки госпитализировали 8 человек, двое из которых погибли.

Совпадение или нет, но о массовом отравлении пока официально не заявляет ни одна из экстренных городских служб. А подняты они все были по тревоге. 10 сентября в доме работали вирусологи, биологи, газовщики, криминалисты

На пробы помимо продуктов питания был взят воздух из квартиры погибших, водопроводная и канализационная вода. Кроме того, все помещения многоэтажки на предмет утечки бытового газа обследовали профильные службы. Никаких отклонений от нормы не нашли.

История с отравлением семьи москвичей с первых минут выглядела как страшилка про арбузы

История с отравлением семьи москвичей с первых минут выглядела как страшилка про арбузы

Фото: Андрей АБРАМОВ

АРБУЗ АБСУРДА

Еще 10 сентября санитарные службы опросили жителей многоэтажки. Многие из них тоже ели арбуз из соседнего с домом магазина.

- У большинства жителей это не вызвало никаких симптомов отравления. Жалоб на плохое самочувствие у людей не было, - сообщил «КП» источник в экстренных службах.

Версия с пищевым отравлением арбузом, по мнению экспертов – абсурдна.

- Единственный продукт, который может вызвать смертельно пищевое отравление, а у нас тут речь идет, простите, о двух трупах, - это грибы. От арбузов даже тех, что напичканы нитратами никто не умирал и не умрет, - прокомментировал вирусолог Дмитрий Долгинов.

Еще 10 сентября санитарные службы опросили жителей многоэтажки. Многие из них тоже ели арбуз из соседнего с домом магазина

Еще 10 сентября санитарные службы опросили жителей многоэтажки. Многие из них тоже ели арбуз из соседнего с домом магазина

Фото: Андрей АБРАМОВ

НОВЫЙ ШТАМ КОРОНАВИРУСА

Сами жители дома всерьез опасаются за свое здоровье. По одной из версий, жильцов косит вовсе не арбуз, а какой-то новый вирус.

- Вчера делали дезинфекцию подъезда. Люди были в скафандрах и все это очень похоже на коронавирус, - высказала версию жительница дома Наталья Нестерова.

Опасаясь заразиться, многие жильцы стараются не выходить из своих квартир. Но паникуют они, по мнению вирусологов, все-таки напрасно.

- Рвота, диарея - действительно это одни из симптомов нового дельта-штамма коронавируса. Но с такой молниеносной скоростью распространиться вирус среди жителей одного дома не мог. На данный момент науке не изветно о существовании ни одного вируса, который мог бы вот так циркулировать внутри одного жилого дома. С большой долей вероятности речь идет именно об отравлении каким-то химическим веществом, - прокомментировал «КП» Алексей Аргановский, вирусолог, советский и российский ученый.

Возле дома дежурит скорая

Возле дома дежурит скорая

Фото: Андрей АБРАМОВ

ЯД ОТ КРЫС И ТАРАКАНОВ

По другой версии, люди могли отравиться каким-то ядом. Чаще всего в бытовых условиях используют средства для обезвреживания крыс и тараканов. В Москве услуги по спасению от вредителей предоставляют сотни коммерческих фирм.

- В случае если работали дилетанты, которые использовали кустарным способом созданные яды, это действительно могло привести к отравлению людей. Яд из квартир или подвала мог распространиться по всему дому через сеть вытяжки, - прокомментировал дезинфектор Ярослав Дуничев.

Уже установлено, что в семье, где погибли бабушка и внучка, не пользовались услугами дезинфекции. Остальных жильцов дома опрашивают санитарные службы.

А КАК У СОСЕДЕЙ?

Мы собрали реальные случаи массовых отравлений в многоквартирных домах за последние годы.

В сентябре 2019 года жители многоэтажки в украинском городе Черкассы массово отравились ядом от тараканов. Всего пострадали 20 человек. Половине из них понадобилась госпитализация. Санитарную обработку с нарушением всех норм проводили в подвале жилого дома. Яд в квартиры попал по вытяжке.

В феврале 2020-го водопроводной водой в городе Красноярске отравились 200 жителей одного многоквартирного дома. По версии следствия, виновата авария, после которой в дома людей дали воду без необходимой промывки труб и дезинфекции. Обошлось без жертв, но более 100 человек были госпитализированы.

В январе 2021 года в городе Буйнакске Дагестанской республики водопроводной водой с кишечными инфекциями отравились 71 человек. 61 из них – дети. К счастью, обошлось без погибших.

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