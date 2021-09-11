«Новый вирус, инфекция в водопроводной воде, или химикаты от насекомых и крыс»: почему эксперты не верят в отравление москвичей арбузами

Магазин на улице Совхозной , где был куплен арбуз, сейчас закрыт Фото: Андрей АБРАМОВ

История с отравлением семьи москвичей с первых минут выглядела как страшилка про арбузы. 38-летняя москвичка, ее 15-летняя дочка и 61-летняя бабушка девочки купили арбуз в сетевом магазине, расположенном на первом этаже в их же многоэтажке, на улице Совхозной. Вечером 8 сентября втроем они устроили ягодный пир. Уже рано утром 9 сентября на всех одна картина: рвота, диарея, высокая температура. К вечеру все оказались в больнице. А спустя несколько часов бабушка и внучка умерли в реанимации. 38-летняя мама девочки-подростка чудом выжила, она до сих пор находится в больнице и продолжает уверять врачей, что во всем виноват злосчастный арбуз.

Эту версию тут же стало отрабатывать следствие. Из холодильника семьи на экспертизу забрали остатки ягоды, а другие бахчевые из этой же партии срочно изъяли из магазина «Магнит». Результат анализов до сих пор не обнародовали.

Жители дома всерьез опасаются за свое здоровье Фото: Андрей АБРАМОВ

ЧТО КОСИТ СОСЕДЕЙ?

В день смерти бабушки и внучки, 10 сентября, в больницу попали еще двое жителей многоэтажки. Это дети 11 и 9 лет из разных семей. Причем жили они в разных подъездах девятиэтажного панельного дома. При этом симптомы болезни один в один, как и у умерших. В тот же день опросили мам маленьких пациентов и те заверили, что арбуз дети не ели.

На следующий день, утром в субботу, 11 сентября, еще одна скорая забрала в больницу двух сестер 12 и 17 лет и их 26-летнего дальнего родственника. По словам мамы девочек, арбуз дочки не ели.

Итого: по состоянию на 11.00 11 сентября с симптомами отравления из многоэтажки госпитализировали 8 человек, двое из которых погибли.

Совпадение или нет, но о массовом отравлении пока официально не заявляет ни одна из экстренных городских служб. А подняты они все были по тревоге. 10 сентября в доме работали вирусологи, биологи, газовщики, криминалисты

На пробы помимо продуктов питания был взят воздух из квартиры погибших, водопроводная и канализационная вода. Кроме того, все помещения многоэтажки на предмет утечки бытового газа обследовали профильные службы. Никаких отклонений от нормы не нашли.

История с отравлением семьи москвичей с первых минут выглядела как страшилка про арбузы Фото: Андрей АБРАМОВ

АРБУЗ АБСУРДА

Еще 10 сентября санитарные службы опросили жителей многоэтажки. Многие из них тоже ели арбуз из соседнего с домом магазина.

- У большинства жителей это не вызвало никаких симптомов отравления. Жалоб на плохое самочувствие у людей не было, - сообщил «КП» источник в экстренных службах.

Версия с пищевым отравлением арбузом, по мнению экспертов – абсурдна.

- Единственный продукт, который может вызвать смертельно пищевое отравление, а у нас тут речь идет, простите, о двух трупах, - это грибы. От арбузов даже тех, что напичканы нитратами никто не умирал и не умрет, - прокомментировал вирусолог Дмитрий Долгинов.

Еще 10 сентября санитарные службы опросили жителей многоэтажки. Многие из них тоже ели арбуз из соседнего с домом магазина Фото: Андрей АБРАМОВ

НОВЫЙ ШТАМ КОРОНАВИРУСА

Сами жители дома всерьез опасаются за свое здоровье. По одной из версий, жильцов косит вовсе не арбуз, а какой-то новый вирус.

- Вчера делали дезинфекцию подъезда. Люди были в скафандрах и все это очень похоже на коронавирус, - высказала версию жительница дома Наталья Нестерова.

Опасаясь заразиться, многие жильцы стараются не выходить из своих квартир. Но паникуют они, по мнению вирусологов, все-таки напрасно.

- Рвота, диарея - действительно это одни из симптомов нового дельта-штамма коронавируса. Но с такой молниеносной скоростью распространиться вирус среди жителей одного дома не мог. На данный момент науке не изветно о существовании ни одного вируса, который мог бы вот так циркулировать внутри одного жилого дома. С большой долей вероятности речь идет именно об отравлении каким-то химическим веществом, - прокомментировал «КП» Алексей Аргановский, вирусолог, советский и российский ученый.

Возле дома дежурит скорая Фото: Андрей АБРАМОВ

ЯД ОТ КРЫС И ТАРАКАНОВ

По другой версии, люди могли отравиться каким-то ядом. Чаще всего в бытовых условиях используют средства для обезвреживания крыс и тараканов. В Москве услуги по спасению от вредителей предоставляют сотни коммерческих фирм.

- В случае если работали дилетанты, которые использовали кустарным способом созданные яды, это действительно могло привести к отравлению людей. Яд из квартир или подвала мог распространиться по всему дому через сеть вытяжки, - прокомментировал дезинфектор Ярослав Дуничев.

Уже установлено, что в семье, где погибли бабушка и внучка, не пользовались услугами дезинфекции. Остальных жильцов дома опрашивают санитарные службы.

А КАК У СОСЕДЕЙ?

Мы собрали реальные случаи массовых отравлений в многоквартирных домах за последние годы.

В сентябре 2019 года жители многоэтажки в украинском городе Черкассы массово отравились ядом от тараканов. Всего пострадали 20 человек. Половине из них понадобилась госпитализация. Санитарную обработку с нарушением всех норм проводили в подвале жилого дома. Яд в квартиры попал по вытяжке.

В феврале 2020-го водопроводной водой в городе Красноярске отравились 200 жителей одного многоквартирного дома. По версии следствия, виновата авария, после которой в дома людей дали воду без необходимой промывки труб и дезинфекции. Обошлось без жертв, но более 100 человек были госпитализированы.

В январе 2021 года в городе Буйнакске Дагестанской республики водопроводной водой с кишечными инфекциями отравились 71 человек. 61 из них – дети. К счастью, обошлось без погибших.

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