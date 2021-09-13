СБУ: любые гастроли Моргенштерна на Украине запрещены

СБУ сообщил, что любые гастроли Моргенштерна на Украине запрещены. Фото: скриншот видео

Служба безопасности Украины рассказала о запрете любых гастролей российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна на территории Незалежной.

- В сентябре этого года СБУ дополнительно проинформировала соответствующие органы Украины о запланированных им концертах на территории нашего государства. Акцентировано на том, что пребывание лица в "списке Минкульта" автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины, — цитирует спикера СБУ Артема Дехтяренко "Українські новини".

Ранее Алишер Моргенштерн матом отреагировал на решение украинского министерства культуры о внесении его в "черный список". Свое мнение по этому поводу певец высказал на странице в социальной сети Instagram. Несмотря на это Моргенштерн выразил надежду на то, что рано или поздно сможет провести концерт на территории Украины и порадовать местных фанатов, которых рэпер назвал "братьями".