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В мире13 сентября 2021 15:59

СБУ: любые гастроли Моргенштерна на Украине запрещены

Это связано с тем, что рэпера включили в "черный список" Минкульта страны
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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СБУ сообщил, что любые гастроли Моргенштерна на Украине запрещены. Фото: скриншот видео

СБУ сообщил, что любые гастроли Моргенштерна на Украине запрещены. Фото: скриншот видео

Служба безопасности Украины рассказала о запрете любых гастролей российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна на территории Незалежной.

- В сентябре этого года СБУ дополнительно проинформировала соответствующие органы Украины о запланированных им концертах на территории нашего государства. Акцентировано на том, что пребывание лица в "списке Минкульта" автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины, — цитирует спикера СБУ Артема Дехтяренко "Українські новини".

Ранее Алишер Моргенштерн матом отреагировал на решение украинского министерства культуры о внесении его в "черный список". Свое мнение по этому поводу певец высказал на странице в социальной сети Instagram. Несмотря на это Моргенштерн выразил надежду на то, что рано или поздно сможет провести концерт на территории Украины и порадовать местных фанатов, которых рэпер назвал "братьями".