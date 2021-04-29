Моргенштерн ответил матом на решение Украины внести его в «черный список». Фото: кадр из видео

Известный российский рэп-исполнитель Алишер Валеев (Моргенштерн) матом отреагировал на решение украинского министерства культуры о внесении его в «черный список». Свое мнение по этому поводу певец высказал на странице в социальной сети Instagram.

- Украина, концертов не будет. Кто-то думает, что я угроза для вашей нации, - написал рэпер в сторис, а в следующей публикации нецензурно высказался о решениях украинских политиков.

Несмотря на это Моргенштерн выразил надежду на то, что рано или поздно сможет провести концерт на территории Украины и порадовать местных фанатов, которых рэпер назвал «братьями».

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня украинское министерство культуры и информационной политики заявило, что внесло российского исполнителя Алишера Валеева в «черный список», поскольку он якобы создает угрозу национальной безопасности Украины. Моргенштерн пополнил список из 181 артиста, куда уже входят Сергей Безруков, Федор Бондарчук Никита Михалков и многие другие.