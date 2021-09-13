ООН предупредило о риске резкого роста числа беженцев из Афганистана

В ООН обеспокоены увеличением количества беженцев из Афганистана Фото: REUTERS

За время наступления боевиков запрещенного в России движения "Талибан"* в Афганистане около 500 тысяч человек покинули свои дома, заявил комиссар Организации объединенных наций (ООН) по делам беженцев Филиппо Гранди. Его слова приводит ТАСС.

Гранди предупредил, что в дальнейшем количество афганских беженцев может резко вырасти, из-за чего существует угроза скорого "коллапса экономики".

"Возможный коллапс экономики, который может совпасть с ростом насилия и напряженности, может привести к гораздо большему числу беженцев, как внутри страны, так и тех, кто ее покинет", - подчеркнул комиссар ООН.

Напомним, 15 августа 2021 года талибы* захватили столицу, свергнув президента и правительство, а потом установили контроль над всем Афганистаном.

В новое правительство государства вошли лидеры "Талибана"*. Как ранее писал сайт kp.ru, главой Министерства иностранных дел страны был назначен глава политофиса радикалов мулла Абдула Гани Барадара. Сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд стал руководителем Министерства обороны, а сын одного из лидеров талибов* Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани занял пост главы МВД.

*Запрещенная в России террористическая организация