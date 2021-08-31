Талибы* сформировали новое правительство Афганистана

"Талибан"* сформировали новое правительство Афганистана Фото: REUTERS

Радикальное движение "Талибан"* сформировало новое правительство Афганистана, состоящее из лидеров талибов*.

Как сообщил источник РИА Новости, главой Министерства иностранных дел страны был назначен глава политофиса радикалов мулла Абдула Гани Барадара. Сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд стал руководителем Министерства обороны, а сын одного из лидеров талибов* Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани занял пост главы Министерства внутренних дел Афганистана.

Остальные члены афганского кабинета министров будут объявлены в ближайшее время.

Ранее высокопоставленный представитель движения "Талибан"* Вахидулла Хашими заявлял, что в Афганистане не будет демократии. Новым лидером страны станет предводитель талибов* Хайбатулла Ахундзада. Хашими отметил, что дискуссий по поводу политической системы в стране не будет: афганцы будут жить по законам шариата.

В середине месяца появлялась информация, что "Талибан"* ведет переговоры для формирования "открытого исламского правительства с участием всех заинтересованных сторон" в Афганистане. По словам представителя политофиса движения в Катаре Сухейля Шахина, в новое афганское правительство могут войти не только талибы*, однако в настоящее время преждевременно говорить, идет ли речь о членах прежнего кабинета министров.

*Запрещенная в России террористическая организация