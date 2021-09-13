Сергей Лавров обсудил с главой МИД Хорватии перспективы двусторонних отношений Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил с хорватским коллегой Горданом Радманом перспективы отношений двух стран и

- Проведен обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двустороннего взаимодействия и международной повестки дня. Выражен обоюдный настрой на поступательное развитие российско-хорватского диалога, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино Лукой Беккари сообщил, что правительства России и Сан-Марино готовят соглашении о взаимной отмене виз. Межправительственное соглашение находится в высокой степени готовности. По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, документ может быть подписан в ближайшее время. Лавров также отметил, вакцина от коронавируса "Спутник V" позволила Сан-Марино стать одним из лидеров в вакцинации населения.