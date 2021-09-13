Лавров допустил скорую отмену виз между Россией и Сан-Марино Фото: REUTERS

Правительства России и Сан-Марино готовят соглашении о взаимной отмене виз, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино Лукой Беккари.

Межправительственное соглашение находится в высокой степени готовности. По мнению Лаврова, оно может быть подписано в ближайшее время.

Напомним, на встрече с Беккари глава российского МИД отметил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» позволила Сан-Марино стать одним из лидеров в вакцинации населения. Напомним, в Сан-Марино российский препарат показал эффективность 94,8% против дельта-штамма коронавируса, власти страны оценили общую эффективность вакцины в 99%.

По словам Лаврова, Москва и Сан-Марино имеют планы сотрудничества в торговой и гуманитарной сферах. Он отметил, что страны регулярно консультируются по различным вопросам, в том числе по ситуации в Европе и деятельности ООН.