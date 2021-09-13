Банк России протестирует цифровой рубль в январе 2022 года

Центробанк протестирует цифровой рубль в январе 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центробанк протестирует цифровой рубль в январе 2022 года. Регулятор не видит препятствий для его внедрения.

- Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января 2022 года, как и запланировано концепцией, которую мы опубликовали весной этого года. В настоящее время идет активная разработка платформы. Пока мы не видим никаких препятствий к внедрению цифрового рубля, — цитирует пресс-служба регулятора первого зампреда Ольгу Скоробогатову.

Испытания будут проходить в несколько этапов. По их итогам будет составлена дорожная карта по внедрению цифрового рубля.

Ранее Минфин совместно с Банком России представили стратегию развития финансового рынка до 2030 года. Она опубликована на официальном сайте министерства. Сообщается, что в России до 2030 года появится третья форма денег - цифровой рубль. Цифровой рубль будет действовать наравне с наличными и безналичными деньгами. Отмечается, что цифровой рубль не будет являться новой криптовалютой, так как у криптовалют нет эмитента, который бы гарантировал надежность их выпуска и дальнейшего обращения.