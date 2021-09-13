Эрдоган: Турция будет мировым лидером по производству беспилотников

Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет мировым лидером по производству беспилотников Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что республика будет мировым лидером по производству беспилотников. Заявление было сделано на церемонии открытия новой производственной линии на заводе по производству листового стекла в районе Полатлы провинции Анкара.

Эрдоган рассказал, что власти страны продолжат поддерживать инвесторов, которые доверяют турецкой экономике.

- Турция модернизировала парк беспилотников благодаря БПЛА Ak nc . А с разработкой отечественного беспилотного истребителя этот парк станет лидером в мире, — заявил турецкий лидер.

В конце августа 2021 года Тайип Эрдоган рассказал, что армия республики получила новейший беспилотник Bayraktar Akinci. БПЛА стал одним из символов независимости Турции, отмечал глава государства. Он добавил, что республика стала третьей ведущей страной, которая имеет такие технологии.