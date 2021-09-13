Минюст России разрешил арестантам в СИЗО звонить малолетним детям Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство юстиции России разрешило арестантам в СИЗО звонить детям, если им не исполнилось 14 лет. Соответствующий приказ ведомства опубликован на портале правовой информации.

- Подозреваемым или обвиняемым гражданам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, в том числе являющихся единственным родителем, разрешен телефонный разговор со своими малолетними детьми. Он предоставляется в течение 24 часов с момента поступления в СИЗО письменного разрешения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, или суда, - сообщается в документе.

Как ранее писал сайт kp.ru, ФСИН решило презентовать тематические брошюры "Права и обязанности осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях" и "Права и обязанности лиц, содержащихся под стражей в следственных изоляторах".

Так, например, родственники часто спрашивают: а можно ли в камеру следственного изолятора (СИЗО) взять свой телевизор? И на то в брошюре четкий ответ - нельзя. Нельзя ни с собой взять, ни принять его вместе с передачкой. Но оказывается при определенных обстоятельствах можно обойти этот запрет.