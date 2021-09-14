На АЭС "Фукусима-1" обнаружили масштабное повреждение фильтров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии обнаружили повреждение почти всех фильтров в системе жидкостной очистки радиоактивной воды ALPS. Об этом сообщила компания-оператор ТЕРСО.

Как передает телеканал NHK, полномасштабная проверка системы жидкостной очистки последовала после того, как месяцем назад выявили повреждение одного из фильтров, который предотвращает утечки радиоактивной воды из системы. Выяснилось, что 24 из 25 фильтров повреждены.

Уточняется, что на сегодняшний день в ТЕРСО не фиксировали случаев утечки радиоактивной воды, но полностью исключить того случае не могут. Такая проблема уже возникала на станции два года назад, когда компания-оператор не смогла установить причину порчи фильтров. В итоге работа системы продолжилась после смены фильтров.

В апреле этого года японское правительство приняло решение с 2023 года начать сбрасывать в океан воду, прошедшую обработку в систем ALPS, которая очищает радиоактивную воду от 62 элементов, за исключением трития. Такое решение вызвало озабоченность России, Южной Кореи, Китая и КНДР, однако в МАГАТЭ поддержали это решение и заявили о намерении отправить группу специалистов для мониторинга.

Напомним, в марте 2011 года произошло сильнейшее в японской истории землетрясение магнитудой 9,1, которое вызвало цунами, что послужило причиной аварии на АЭС «Фукусима-1», где вышла из строя система охлаждения реакторов. Стихийное бедствие привело к нарушению герметичности сооружений, а в итоге к радиоактивному заражению местности. Территорию покинули примерно 300 тысяч жителей, были облучены около 15 тысяч человек.