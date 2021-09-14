Организатор взрыва в мечети в Миннесоте приговорен к 53 годам тюрьмы

Эмили Хари приговорили к 53 годам тюремного заключения Фото: REUTERS

Окружной судья вынес приговор 50-летнему Эмили Хари за организацию теракта в исламском центре американского штата Миннесота. Об этом сообщает Reuters.

Хари признали виновным в подрыве мечети Дар аль-Фарук в городе Блумингтон, совершенном 5 августа 2017 года. Его приговорили к 53 годам тюремного заключения.

Напомним, взрыв произошел ранним утром, когда в помещении находились около 20 верующих. Террорист разбил стекло сооружения и бросил внутрь самодельное взрывное устройство. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

Судья расценил действия Хари, как организацию спланированного акта терроризма, в подготовке которого участвовали два сообщника.

Как ранее писал сайт kp.ru, 26 августа у одного из входов в аэропорт Кабула прогремел взрыв. Число погибших составило около 200 человек.