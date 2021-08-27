WSJ: Число жертв взрыва в Кабуле возросло почти до 200 человек Фото: REUTERS

Число погибших в результате взрыва рядом с аэропортом Кабула достигло почти 200 человек.

Такие данные передает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения.

Напомним, взрыв прогремел в минувший четверг, 26 августа, у одного из входов в аэропорт Кабула. Затем, по сообщениям Министерства обороны Турции, сразу произошел второй взрыв. Позже Пентагон сообщил, возле отеля близ воздушной гавани было совершено не два взрыва, а только один, указав на путаницу с информацией.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что жертвами теракта стали 170 человек. Ответственность за произошедшие взяли на себя представители террористической группировки «Исламское Государство» (ИГИЛ)*. Боевики движения «Талибан»* задержали несколько человек в связи с взрывами.

*Запрещенные в России террористические организации