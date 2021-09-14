Пожарные и саперы возглавили рейтинг самых опасных профессий

В тройку самых опасных профессий ожидаемо вошли пожарные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне составили рейтинг самых опасных профессий. Об этом сообщает РИА "Новости" с ссылкой на исследование сервиса Работа.ру.

Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. В тройку самых опасных профессий ожидаемо вошли пожарные (60%), саперы (47%) и шахтеры (46%).

Следом за ними идут спасатели, их отметило 42 % опрошенных. Работу военного считают опасной 33%, космонавтов — 26% и пилота 23%. Полицейских назвали 22% респондентов, водителей — 15%. Врачей отметило 12 % респондентов.

Другие профессии набрали менее 10 процентов голосов. Более 95% опрошенных считают, что представители этих профессий должны получать прибавку к зарплате "за опасность".

Среди них, 7% участников исследования считают, что доплата должна быть в размере 10% от оклада. 32% считают, что доплата должна составлять 10-30% от зарплаты. 40% опрошенных считают, что доплачивать надо 30-50% от оклада, а 21% считает, что доплата должна составлять более половины оклада.

Ранее россияне приняли участие в опросе, в котором назвали самые сложные профессии. В этот рейтинг тоже вошли саперы, шахтеры и врачи. По мнению эксперта, трудность дела надо оценивать по формуле «ответственность, помноженная на добросовестность»