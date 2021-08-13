Россияне назвали самые сложные профессии: В рейтинге оказались саперы, шахтеры и врачи

Врач - профессия не только сложная, но и опасная Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рейтинг самых сложных профессий, по версии россиян, возглавили врачи. Так считает больше половины из 5 тысяч экономически активных жителей страны, опрошенных аналитиками сервисов Работа.ру и СберЗдоровье. На втором место по сложности поставили космонавтов (34%), затем идут шахтеры (32%) и саперы (30%). А вот военную службу по критерию сложности россияне поставили даже ниже, чем профессию программиста (подробнее см. КОНКРЕТНО).

Любая профессия является тяжелой, когда к ней относятся ответственно и добросовестно, считает Сергей Храмов, генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России.

- Сложнейшей можно назвать профессию учителя, но при том условии, если он любит детей и несет ответственность за их последующие судьбы, - говорит Храмов. - Врач выдвинулся на первое место в период пандемии, и это заслуженно — труд очень непростой. У шахтера есть риск для жизни, но нет той ответственности. И у руководителя ответственность высокая, но смотря какого уровня этот руководитель и чем он управляет. Сложность профессии определяется формулой: ответственность, помноженная на добросовестность. И если нет добросовестности, даже в космических кораблях появляются просверленные изнутри дырки.

КОНКРЕТНО

Какие профессии, на ваш взгляд, самые сложные? (Множественный выбор)

Врач — 52%

Космонавт — 34%

Шахтер — 32%

Сапер — 30%

Пожарный — 26%

Пилот — 24%

Учитель — 23%

Водолаз — 15%

Программист — 13%

Военный — 12%

Инженер — 10%

Химик — 10%

Строитель — 8%

Ветеринар — 7%

Моряк — 5%

Сварщик — 4%

Журналист — 4%

Стюардесса/проводник — 4%

Машинист — 3%

Музыкант — 3%

Актер — 3%

Спортсмен — 2%

Механик — 2%

Другое — 8%

Почему вы считаете эти профессии тяжелыми? (Множественный выбор)

Высокий уровень ответственности — 53%

Высокий уровень опасности для жизни и здоровья — 41%

Эмоционально тяжелая работа — 38%

Требует высокой квалификации и постоянного обучения — 32%

Тяжелые условия труда — 30%

Ненормированный график работы — 18%

Низкая заработная плата — 12%

По данным Работа.ру

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