Россияне назвали самые сложные профессии: В рейтинге оказались саперы, шахтеры и врачи

Врач - профессия не только сложная, но и опасная
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Рейтинг самых сложных профессий, по версии россиян, возглавили врачи. Так считает больше половины из 5 тысяч экономически активных жителей страны, опрошенных аналитиками сервисов Работа.ру и СберЗдоровье. На втором место по сложности поставили космонавтов (34%), затем идут шахтеры (32%) и саперы (30%). А вот военную службу по критерию сложности россияне поставили даже ниже, чем профессию программиста (подробнее см. КОНКРЕТНО).
Любая профессия является тяжелой, когда к ней относятся ответственно и добросовестно, считает Сергей Храмов, генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России.
- Сложнейшей можно назвать профессию учителя, но при том условии, если он любит детей и несет ответственность за их последующие судьбы, - говорит Храмов. - Врач выдвинулся на первое место в период пандемии, и это заслуженно — труд очень непростой. У шахтера есть риск для жизни, но нет той ответственности. И у руководителя ответственность высокая, но смотря какого уровня этот руководитель и чем он управляет. Сложность профессии определяется формулой: ответственность, помноженная на добросовестность. И если нет добросовестности, даже в космических кораблях появляются просверленные изнутри дырки.
КОНКРЕТНО
Какие профессии, на ваш взгляд, самые сложные? (Множественный выбор)
Врач — 52%
Космонавт — 34%
Шахтер — 32%
Сапер — 30%
Пожарный — 26%
Пилот — 24%
Учитель — 23%
Водолаз — 15%
Программист — 13%
Военный — 12%
Инженер — 10%
Химик — 10%
Строитель — 8%
Ветеринар — 7%
Моряк — 5%
Сварщик — 4%
Журналист — 4%
Стюардесса/проводник — 4%
Машинист — 3%
Музыкант — 3%
Актер — 3%
Спортсмен — 2%
Механик — 2%
Другое — 8%
Почему вы считаете эти профессии тяжелыми? (Множественный выбор)
Высокий уровень ответственности — 53%
Высокий уровень опасности для жизни и здоровья — 41%
Эмоционально тяжелая работа — 38%
Требует высокой квалификации и постоянного обучения — 32%
Тяжелые условия труда — 30%
Ненормированный график работы — 18%
Низкая заработная плата — 12%
По данным Работа.ру
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