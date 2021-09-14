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Политика14 сентября 2021 12:26

Кремль: у Путина отрицательный ПЦР-тест на коронавирус

В окружении главы государства COVID-19 заболели несколько человек
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин абсолютно здоров, у него отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, но уточнил, что в окружении главы государства COVID-19 заболели несколько человек.

Представитель Кремля отметил, что накануне российский лидер принял решение о самоизоляции встречался, однако до этого он встречался с сирийским коллегой Башаром Асадом в понедельник, 13 сентября. В ближайшие очных мероприятий у главы государства некоторое время не будет.

«Встреча произошла накануне, еще до принятия решения о необходимости самоизоляции … Ничье здоровье опасности не подвергалось», - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Как писал сайт kp.ru, в ходе телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном российский лидер заявил, что должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией в его окружении.