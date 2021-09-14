Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 14 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией в его окружении. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как уточняется, состоялся телефонный разговор российского лидера с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, в ходе которого Путин сообщил, что «в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции».

Днем ранее, 13 сентября, глава государства во время общения с паралимпийцами сообщил, что многие в его окружении болеют коронавирусной инфекцией. Тогда российский лидер указал на необходимость разобраться, что реально происходит, отметив, что думает, что и ему «самому скоро на карантин придется».

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава государства говорил образно.