Лукашенко призвал белорусов не поддаваться "атакам в сопливых мессенджерах"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сограждан противостоять информационным атакам в интернете и оставаться патриотами своей страны. Об этом он заявил во время церемонии вручения государственных наград заслуженным деятелям различных сфер.

"На нас с вами лежит величайшая ответственность. Да, мы победили блицкриг, мы противостоим гибридным атакам. И успешно. Но сейчас надо объединить не только здоровую часть, - их подавляющее большинство, - но и тех, кто зашатался под грузом вчерашних атак", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Президент призвал не поддаваться атакам, особенно "в эти сопливых мессенджерах, Telegram-каналах". Лукашенко подчеркнул - тенденция к давлению на белорусский народ уйдет и останется только гордость за страну.

Как ранее писал сайт kp.ru, 9 сентября прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты решали судьбу Союзного государства — либо интеграционный проект продолжил бы буксовать дальше, либо получилось бы окончательно договориться по всем 28 дорожным картам. Главы государств решили - Союзному государству быть.