Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире14 сентября 2021 12:56

Лукашенко призвал белорусов не поддаваться "атакам в сопливых мессенджерах"

Президент заявил, что некоторые из граждан "шатаются под грузом внешних атак"
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сограждан противостоять информационным атакам в интернете и оставаться патриотами своей страны. Об этом он заявил во время церемонии вручения государственных наград заслуженным деятелям различных сфер.

"На нас с вами лежит величайшая ответственность. Да, мы победили блицкриг, мы противостоим гибридным атакам. И успешно. Но сейчас надо объединить не только здоровую часть, - их подавляющее большинство, - но и тех, кто зашатался под грузом вчерашних атак", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Президент призвал не поддаваться атакам, особенно "в эти сопливых мессенджерах, Telegram-каналах". Лукашенко подчеркнул - тенденция к давлению на белорусский народ уйдет и останется только гордость за страну.

Как ранее писал сайт kp.ru, 9 сентября прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты решали судьбу Союзного государства — либо интеграционный проект продолжил бы буксовать дальше, либо получилось бы окончательно договориться по всем 28 дорожным картам. Главы государств решили - Союзному государству быть.