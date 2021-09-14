Песков: Путин будет голосовать на выборах в Госдуму

Владимир Путин обязательно проголосует на выборах в Госдуму Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин обязательно будет голосовать на выборах в Госдуму, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Однако способ и место представитель Кремля не назвал, пообещав рассказать об этом в ближайшее время.

"У нас еще есть несколько дней, сообщим о принятом президентом решении", - заверил присутствующих Песков.

Напомним, что как правило Владимир Путин голосует на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук, но в этот раз не исключено, что ему придется отступить от традиции.

Как ранее писал сайт kp.ru, во вторник, 14 сентября, Путин заявил, что должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией в его окружении. Поэтому не исключено, что глава государства воспользуется услугами электронного голосования.