Казанцева и Трошева объединил один День памяти и скорби

Геннадий Трошев. Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Как известно, генерала армии Виктора Казанцева на должности командующего Объединенной группировкой федеральных сил на Северном Кавказе в октябре 2000 года сменил генерал-полковник Геннадий Трошев. Этот самый известный российский командир чеченских войн погиб ровно 13 лет назад - 14 сентября 2008 года в авиакатастрофе. Самолет Боинг-737-500 авиакомпании "Аэрофлот-Норд" разобьется в Перми, куда Геннадий Николаевич летел на турнир по самбо. Рядом с боевым товарищем в Краснодаре будет похоронен и Виктор Германович. На похоронах, которые с воинскими почестями пройдут на Всесвятском кладбище Краснодара, соберутся тысячи офицеров и участников боевых действий, которые помянут своих генералов.