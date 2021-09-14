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Общество14 сентября 2021 13:18

Казанцева и Трошева объединил один День памяти и скорби

Земляки служили вместе, и после смерти будут рядом в краснодарской земле
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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Геннадий Трошев. Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Геннадий Трошев. Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Как известно, генерала армии Виктора Казанцева на должности командующего Объединенной группировкой федеральных сил на Северном Кавказе в октябре 2000 года сменил генерал-полковник Геннадий Трошев. Этот самый известный российский командир чеченских войн погиб ровно 13 лет назад - 14 сентября 2008 года в авиакатастрофе. Самолет Боинг-737-500 авиакомпании "Аэрофлот-Норд" разобьется в Перми, куда Геннадий Николаевич летел на турнир по самбо. Рядом с боевым товарищем в Краснодаре будет похоронен и Виктор Германович. На похоронах, которые с воинскими почестями пройдут на Всесвятском кладбище Краснодара, соберутся тысячи офицеров и участников боевых действий, которые помянут своих генералов.

Как известно, генерала армии Виктора Казанцева на должности командующего Объединенной группировкой федеральных сил на Северном Кавказе в октябре 2000 года сменил генерал-полковник Геннадий Трошев. Фото: Матыцин Валерий/ТАСС

Как известно, генерала армии Виктора Казанцева на должности командующего Объединенной группировкой федеральных сил на Северном Кавказе в октябре 2000 года сменил генерал-полковник Геннадий Трошев. Фото: Матыцин Валерий/ТАСС