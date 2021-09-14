Умер Виктор Казанцев, экс-командующий группировкой войск на Северном Кавказе

Виктор Казанцев. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Краснодаре в возрасте 75 лет ушел из жизни Герой России, бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Виктор Казанцев. О его смерти сообщил представитель Южного военного округа со ссылкой на его родственников.

«Со слов родственников Виктора Германовича Казанцева, он скончался в госпитале сегодня утром после продолжительной болезни», - приводит РИА Новости слова представителя Южного военного округа, который уточнил, что Герой России умер в районе семи утра во вторник, 14 сентября.

Причина смерти не называется.

Виктор Казанцев в период с 1979 по 1985 год служил в Центральной группе войск на территории Чехословакии. В июле 1997 года он был назначен командующим войсками Северо-Кавказского военного округа (СКВО). Параллельно с августа 1999 года по апрель 2000 года занимал пост командующего Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе. В 2000-2004 годах был первым полномочным представителем президента России в Южном федеральном округе.

Под руководством Казанцева ликвидированы были банды террористов в Ботлихском и Новолакском районах Дагестана. В период с 1999 по 2000 годах он руководил освобождением от боевиков территории Чеченской Республики.

Казанцев был награжден орденом «За военные заслуги», орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» II и III степеней, а также Красной Звезды.