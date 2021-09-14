МВД России планирует создать единую базу звонков телефонных мошенников

Телефонные мошенники постоянно придумывают новые способы обмана россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МВД совместно с Банком России и Роскомнадзором планируют создать единую базу звонков телефонных мошенников. Ведомства уже создали рабочую группу, которая прорабатывает главные вопросы на пути к этой цели.

Как рассказал на круглом столе ОНФ старший оперуполномоченный Бюро специальных технических мероприятий МВД России Григорий Матусевич, на данный момент рабочая группа только приступила к решению задачи. Об этом пишет ТАСС.

"Возникает очень много вопросов, связанных с передачей личных данных. О том, какая информация должна кому передаваться. Мы только в начале пути", - отметил Матусевич.

Как ранее писал сайт kp.ru, мошенники постоянно придумывают новые способы обмана россиян. Теперь во время звонка злоумышленника на телефоне жертвы отображается мобильный номер друга или родственника. Более того, мошенники при помощи технологии deep fake могут использовать даже голос владельца входящего номера.