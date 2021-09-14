В Европарламенте считают преждевременным признание нового афганского правительства в ЕС

Евросоюз будет поддерживать контакты с новым афганским правительством Фото: REUTERS

В Европарламенте оценили вероятность признания нового афганского правительства в ЕС. Как сообщил депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, на данный момент это было бы преждевременным решением.

"Признавать нынешнее правительство преждевременно, необходимо наблюдать за происходящим в этой стране", - заявил он.

При этом, отметил Ауштрявичюс, Евросоюз должен поддерживать контакты с новым афганским правительством, сформированным талибами*. Это необходимо для оказания гуманитарной помощи жителям страны, пишет РИА Новости. Как подчеркнул Ауштрявичюс, от контактов между ЕС и "Талибаном"* зависит множество жизней.

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*Запрещенная в России террористическая организация