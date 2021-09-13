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Политика13 сентября 2021 11:25

Россия планирует отправить в Афганистан гуманитарную помощь

Москва намерена поставить Кабулу продовольствие и лекарства
Абдулла ШАКИРОВ
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Россия планирует отправить в Афганистан гуманитарную помощь

Россия планирует отправить в Афганистан гуманитарную помощь

Фото: REUTERS

Россия планирует отправить в ближайшее время гуманитарную помощь Афганистану, рассказал спецпредставитель президента РФ и директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.

Этот вопрос в настоящее время прорабатывается. Ожидается, что Москва отправит Кабулу продовольствие и медикаменты, передает РИА Новости.

Тем временем планы по доставке гуманитарного груза Россией подтвердил представитель радикального движения «Талибан»*. По его словам, помощь Афганистану также намерена оказать Турция.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее несколько раз говорил о том, что Москва не спешит с признанием власти движения «Талибан»* в Афганистане и будет внимательно следить за его первыми шагами.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин призывал побыстрее «ввести талибов* в семью цивилизованных народов».

*Запрещенная в России террористическая организация