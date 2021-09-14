ЦБ: ни один из российских банков не потерял работоспособность во время кибератаки в августе 2021 года

В Центробанке рассказали, что ни один из российских банков не потерял работоспособность во время кибератаки в августе 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый заместитель главы департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев рассказал, что во время кибератаки в августе 2021 года ни один банк РФ не потерял работоспособность.

- Я вам как представитель регулятора и как ФинЦЕРТ могу сказать, что никто из банков, никто, кто был подвержен атаке, нарушений сервиса не получил. Все работали, как и работают. У большинства есть резервные каналы связи, тут же включились механизмы дополнительной защиты на уровне провайдеров связи. То есть прерываний ни у кого не было, — приводит слова Сычева РИА Новости.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что РФ направила более 40 запросов в Соединенные Штаты по поводу кибератак на российские госструктуры и системы. Он пояснил, что речь шла, например, о кибератаке на систему здравоохранения Воронежской области. Однако ответной реакции не последовало. Рябков заявил, что США "почему-то считают, что мы должны реагировать на все их претензии, а на наши они просто не реагируют".