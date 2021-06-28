Россия направила более 40 запросов в США о кибератаках на госструктуры

Москва направила более 40 запросов в Вашингтон о кибератаках на государственные структуры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что РФ направила более 40 запросов в Соединенные Штаты по поводу кибератак на российские госструктуры и системы.

- Эпизодически, крайне редко (отвечают), то есть, можно сказать, практически никогда американцы не отвечают на наши обращения, — приводит слова Рябкова РИА Новости.

Он пояснил, что речь шла, например, о кибератаке на систему здравоохранения Воронежской области. Однако ответной реакции не последовало. Рябков заявил, что США "почему-то считают, что мы должны реагировать на все их претензии, а на наши они просто не реагируют".

Ранее Сергей Рябков перечислил темы для стратегического диалога с Соединенными Штатами Америки. Он рассказал, что российская сторона будет выступать за расширение списка тем по космическому направлению. Необходимо отдельно обсуждать доктрины, доктринальные вопросы, отметил Рябков.