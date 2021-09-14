Путин обсудил с президентом Ирана Раиси сотрудничество в борьбе с пандемией

Президенты скоро встретятся лично на саммите в Душанбе Фото: REUTERS

Президент Ирана Эбрахим Раиси и российский лидер Владимир Путин провели телефонные переговоры. Они договорились продолжать сотрудничество по ряду вопросов, в том числе - в борьбе с пандемией и производстве вакцины от коронавирусной инфекции.

Президенты также обсудили актуальные вопросы по работе саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 17 сентября в Душанбе, и который готовится посетить Раиси. В ходе переговоров стороны подтвердили обоюдный настрой на укрепление взаимовыгодных российско-иранских отношений в различных областях, сообщает пресс-служба Кремля.

Президенты договорились продолжать сотрудничество в торгово-экономическом комплексе, в вопросах борьбы с коронавирусом и ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Как ранее писал сайт kp.ru, инспекторы МАГАТЭ получили разрешение на обслуживание камер на ядерных объектах в Иране. С их помощью они смогут производить работу по замене носителей информации, которые будут храниться в Иране. Это важная часть соглашения по иранской ядерной программе.