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Политика14 сентября 2021 15:45

Путин обсудил с президентом Ирана Раиси сотрудничество в борьбе с пандемией

Также главы государств затронули другие вопросы
Наталья СМИРНОВА
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Президенты скоро встретятся лично на саммите в Душанбе

Президенты скоро встретятся лично на саммите в Душанбе

Фото: REUTERS

Президент Ирана Эбрахим Раиси и российский лидер Владимир Путин провели телефонные переговоры. Они договорились продолжать сотрудничество по ряду вопросов, в том числе - в борьбе с пандемией и производстве вакцины от коронавирусной инфекции.

Президенты также обсудили актуальные вопросы по работе саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 17 сентября в Душанбе, и который готовится посетить Раиси. В ходе переговоров стороны подтвердили обоюдный настрой на укрепление взаимовыгодных российско-иранских отношений в различных областях, сообщает пресс-служба Кремля.

Президенты договорились продолжать сотрудничество в торгово-экономическом комплексе, в вопросах борьбы с коронавирусом и ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Как ранее писал сайт kp.ru, инспекторы МАГАТЭ получили разрешение на обслуживание камер на ядерных объектах в Иране. С их помощью они смогут производить работу по замене носителей информации, которые будут храниться в Иране. Это важная часть соглашения по иранской ядерной программе.