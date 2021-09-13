Российский МИД поприветствовал договоренности между МАГАТЭ и Ираном

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала договоренности, достигнутые между МАГАТЭ и Организацией по атомной энергетике Ирана (ОАЭИ). Дипломат подчеркнула, что Россия приветствует это соглашение.

Речь идет о том, что инспекторы МАГАТЭ получили разрешение на обслуживание камер на ядерных объектах в Иране. С их помощью они смогут производить работу по замене носителей информации, которые будут храниться в Иране. Это важная часть соглашения по иранской ядерной программе.

"Приветствуем договоренность между руководством МАГАТЭ и ОАЭИ по поводу обслуживания установленного на объектах иранского ядерно-энергетического комплекса проверочного оборудования", - прокомментировала соглашение Мария Захарова.

Как ранее писал сайт kp.ru, Москва неоднократно призывала Тегеран проявить понимание и восстановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).