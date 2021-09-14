"Ростелеком" предлагает запретить доступ к публичным серверам Google

Вместо указанных серверов и DoH "Ростелеком" предложил использовать DNS-серверы под собственным управлением Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

"Ростелеком" предложил запретить использование публичных DNS-серверов Google, Cloudflare и сервиса DoH. Это позволит ограничить доступ к запрещенным ресурсам в России - на них нельзя будет зайти даже с помощью обхода блокировки сайтов.

DNS - это система доменных имен, которая преобразует наименования, удобные для человеческого восприятия (например, www.amazon.com), в IP-адреса, понимаемые машиной (например, 192.0.2.44).

Google и Cloudflare используют в своей работе протокол DoH, который позволяет зашифровать вэб-трафик так, что операторы не видят, к какому ресурсу обращался абонент - доменное имя становится "нечитаемым". Благодаря этому пользователь может попасть на запрещенные в стране ресурсы. В "Ростелекоме" предлагают это предотвратить.

Вместо указанных серверов и DoH "Ростелеком" предложил использовать DNS-серверы под собственным управлением или IP-адреса Национальной системы доменных имен. Это не позволит россиянам обходить блокировку сайтов, запрещенных в России, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, "Яндекс" удалил из своей поисковой выдачи ссылки на сайт "Умного голосования". Это было сделано в связи с включением интернет-ресурса в реестр запрещенных.