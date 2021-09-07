"Яндекс" удалил из поисковой выдачи ссылки на "Умное голосование"

Синхронизация с реестром, созданным Роскомнадзором, происходит автоматически Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

"Яндекс" удалил из своей поисковой выдачи ссылки на сайт "Умного голосования". Это было сделано в связи с включением интернет-ресурса в реестр запрещенных.

"Умное голосование" попало в реестр запрещенных сайтов по решению Роскомнадзора. Согласно законодательству России, после этого поисковые системы обязаны исключать ссылки на такие сайты и их "зеркала" (точная копия одного сервера на другом) из поисковой выдачи, что и сделал "Яндекс".

Как пояснили ТАСС в компании, синхронизация с реестром, созданным Роскомнадзором, происходит автоматически - как только там появляется новый сайт, признанный запрещенным, "Яндекс" удаляет его из поиска.

Как ранее писал сайт kp.ru, Роскомнадзор заблокировал сайт "Умное голосование". Причиной этому стало то, что сайт связан с экстремистской организацией.