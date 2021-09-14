Более 46 миллионов россиян вакцинированы от коронавируса

Чтобы обезопасить граждан, необходимо, чтобы в стране был выработан коллективный иммунитет. Фото: REUTERS

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал об успехах в борьбе с коронавирусной инфекцией в стране. Он отметил, что на сегодняшний день уже более 46 миллионов россиян вакцинированы от COVID-19.

Мурашко отметил также, что под наблюдением медицинских работников сейчас находятся 723 тысячи человек, болеющих коронавирусом. Об этом министр рассказал в интервью телеканалу "Россия-24".

Для того, чтобы обезопасить граждан, необходимо, чтобы в стране был выработан коллективный иммунитет. Для этого процент вакцинированных должен доходить до 80-90% от общего числа людей. В таком случае новые заражения становятся маловероятными, так как у инфекции больше нет достаточного количества восприимчивых целей, то есть людей без иммунитета.

Как ранее писал сайт kp.ru, министры здравоохранения в ходе встречи G20 называли российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" лучшим препаратом для профилактики COVID-19.