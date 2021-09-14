В Киеве назвали дешевый способ противостоять российским кораблям в Черном море

На Украине назвали дешевый способ противостоять российским кораблям в Черном море Фото: Александр КОЦ

Директор украинской НПК "Кливер" Оксана Врублевская назвала дешевый способ противостоять кораблям России в Черном море.

В своем докладе она признала отставание Киева от Москвы по соотношению вооружения и боевого потенциала в Черном море.

- Стоимость мины 30 тысяч долларов, а стоимость ремонта крейсера 24 миллиона долларов. Поэтому мы считаем минное вооружение наиболее эффективным, — заявила Врублевская.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны между Украиной и Россией, указав на то, что военное столкновение станет "самой большой ошибкой" Москвы. По его словам, такая ситуация обусловлена пропастью между украинцами и россиянами, которая, как он считает, образовалась из-за агрессивных действий Кремля. При этом Зеленский считается, что отношения между россиянами и украинцами в будущем могут нормализоваться.