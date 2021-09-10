Владимир Зеленский допускает полномасштабную войну с Россией

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

На сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны между Украиной и Россией. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума YES Brainstorming в пятницу, 10 сентября.

По его словам, такая ситуация обусловлена пропастью, которая образовалась между украинцами и россиянами. Как заявил глава незалежной все это появилось из-за агрессивных действий российской стороны. Украинский лидер также отметил, что военное столкновение станет «самой большой ошибкой» Москвы.

«После этого никогда не будет существовать соседства РФ, Украины и Беларуси. Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность», - заявил украинский президент.

При этом Зеленский считается, что отношения между россиянами и украинцами в будущем могут нормализоваться.

Напомним, украинский лидер также заявил, что хотел бы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным «не декларативно» и более «предметно», чем в ходе состоявшейся ранее встречи в нормандском формате.