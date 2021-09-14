Американским полицейским запретили применять удушающие приемы

Полицейским США запретили применять удушающие приемы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки запретило сотрудникам правоохранительных органов применять удушающие приемы без оснований.

- Министерство юстиции сегодня объявило касающиеся всей структуры правоохранительных органов правила, которые запрещают применение "удушающего захвата сзади" и "сжимания сонной артерии", за исключением случаев, когда применение смертельной силы допустимо, и ограничивают поводы для федеральных правоохранительных органов проводить рейды без предупреждения, — гласит текст заявления ведомства.

Уточняется, что перечисленные приемы все же можно использовать, если задерживаемый представляет смертельную угрозу для кого-либо.

В Минюсте уточнили, что ведомство считает ключевым аспектом своей работы построение доверия между полицией и общественностью. Решение о запрете было принято после проведенного анализа, отметили там же. Поводом для него стали случаи смерти людей при задержании, включая Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Напомним, 25 мая 2020 года в Миннеаполисе во время задержания полицией умер темнокожий мужчина Джордж Флойд. Удерживая двухметрового мужчину, полицейский 7 - 8 минут придавливал его шею коленом. Это снимали прохожие завирусилось в американских соцсетях и вызвало многотысячные митинги. Поджоги и грабежи магазинов случились в 140 городах в 40 штатах.