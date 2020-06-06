Почему белые целуют ботинки черным, а полиция переходит на сторону мародеров в США

Бунт за океаном хоть и идет на спад, но не утихает. Все уже давно забыли о формальной причине: 25 мая в Миннеаполисе во время задержания полицией умер темнокожий Джордж Флойд. Удерживая двухметрового мужчину, полицейский 7 - 8 минут придавливал его шею коленом. Это снимали прохожие - видео стало бомбой в американских соцсетях. И вызвало многотысячные митинги. С погромами и убийством копов. С политическими истериками противников Дональда Трампа. Но самое главное - происходящее в мощнейшей стране мира вызывает недоумение и у союзников США, и у противников. Разве возможно такое в государстве, которое пытается быть образцом для всех?

Поджоги и грабежи магазинов случились в 140 городах в 40 штатах. Никого уже не волновало, что 46-летний Флойд по итогам медэкспертизы оказался наркоманом и болел коронавирусом (многие переносят его бессимптомно). СМИ и всевозможные активисты подняли убитого на знамена: мол, «из-за жестокости копов пятеро детей этого рубахи-парня остались сиротами». Но скромно умалчивается: ранее пять лет он отсидел в тюрьме за разбой - напал на беременную женщину в ее собственном доме. Опыт работы - вышибала в кабаке, дальнобойщик, порноактер. А полицейские пытались задержать Флойда потому, что он в магазине за сигареты расплатился фальшивой купюрой и вел себя неадекватно (возможно, был под веществами).

Попробуем разобраться, что же происходит сейчас в США.

1. Почему афроамериканцы подняли бунт? Кто такие «Антифа», которых Трамп приравнял к террористам? А еще среди митингующих полно белых...

Отвечаем по порядку. В США расовая сегрегация (когда черным, например, нельзя было ходить в одну школу с белыми) была окончательно упразднена лишь к 1970-м годам, при президенте Никсоне. Тем не менее с тех пор за полвека разделение на белых и цветных в Америке никуда не делось. Да, на бытовом уровне расизма практически не осталось. Но он существует, как говорят американские политологи, на «институциональном уровне».

Это означает, что к цветным хуже отношение изначально. Их по умолчанию подозревают в «тяге к преступлениям», в глубинке могут по надуманному поводу отказать в приеме на работу, а полиция к ним куда пристрастнее, чем к белым.

Вы скажете: но ведь в США был чернокожий президент, многие министры имели и имеют далеко не белый цвет кожи. Но что они хорошего сделали для «братишек»? Да, Барак Обама был представителем демократической партии, которая опирается в том числе и на цветного избирателя. Именно эта партия протаскивала законы, которые позволяли цветному населению постоянно претендовать на всевозможные пособия и бесплатное жилье от государства. И никто не возражал, ведь «белые должны покаяться перед темнокожими за столетия рабства».

Результат: по разным оценкам, сейчас в США из 330-миллионного населения около 60 миллионов получают «велфер» (пособие) и «фуд стемпс» (аналог продуктовых карточек: ежемесячная выплата, которую можно тратить только на питание). В Америке выросло два поколения людей, которые никогда не работали, жили за счет пособий в социальных (то есть государственных) квартирах. И в основной своей массе это цветные. Многие из них даже после падения сегрегации не хотят ассимилироваться с белым большинством, живут в кварталах-гетто. Вот именно эти люди и вышли на митинги, протестуя против «предвзятого отношения» со стороны полиции. И вообще против безнадеги и несправедливости.

Но это далеко не все. Бунт поддержала и белая радикальная молодежь. Тот же актив демпартии (противников Трампа) - только с другого фланга. Таких там называют «уоук пипл» - «проснувшиеся (белые) люди», которые выступают за всевозможные права абсолютно всех меньшинств. Ну и самая мощная группировка белой леволиберальной молодежи называется «Антифа». Так они себя называют, поскольку уже три года видят себя борцами с властью Дональда Трампа, которую считают фашистской и расистской. Ведь свою кампанию республиканец строил на обещании «воздвигнуть стену на границе с Мексикой для защиты от нелегальных мигрантов». Та же сегрегация, только на новый лад…

Американцы возмущены произволом полиции по отношению к афроамериканцам.Фото: REUTERS

2. США - полицейское государство. Но почему тогда полиция не пресечет мародерство митингующих? Почему полицейские братаются с бунтовщиками и становятся перед ними на колени?

У любого государства есть запас прочности. Да, задержали 10 тысяч человек по всей стране, но по-прежнему полыхает. «Демократические» СМИ (других мало) взахлеб рассказывают про угнетенных, имеющих законное право на протест. Придумали новояз: мародерство называют «лутинг» - можно перевести как «сбор военных трофеев». А война эта, значит, «за социальную справедливость». Под таким медиадавлением любой полицейский задумается: а за кем тут правда? Может быть, действительно не за нами, а за ними?

Наконец, для разгона протестов нужен приказ. Но в США нет единой системы МВД, местная полиция подчиняется местным же властям. Будет мэр-демократ отдавать приказ применить дубинки, перцовый газ или резиновые пули против собственного электората? Конечно, нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782494" frameborder="0"></iframe> В Хьюстоне белые американцы на коленях просят прощения у черных за годы расизма.

Почему полиция встает на одно колено перед митингующими? Этот жест ввел темнокожий футболист Колин Каперник. В 2016 году перед началом сезона во время исполнения гимна США Каперник не стоял по струнке (как положено), а опустился на одно колено. Позже он объяснил, что не будет «стоять смирно в честь флага страны, которая угнетает своих афроамериканских граждан». Полиция в демократических штатах так символизирует свою солидарность с бунтующими. Кстати, с точки зрения психологии, это вполне хороший ход, чтобы разрядить обстановку.

Отморозки громят магазины, прикрываясь манифестациями протеста.Фото: REUTERS

3. Почему протестующие ничего не боятся?

А кто и как их накажет? В либеральном Нью-Йорке, например, полиция имеет право задерживать бузотеров максимум на 72 часа. Отдохнешь, переночуешь, поешь в камере - и назад, за «работу». Далее, с недавних пор в том же штате даже подозреваемых во многих тяжелых преступлениях нельзя держать в заключении до суда.

Наконец, очень многие афробунтари имеют опыт приводов в полицию или даже тюрьмы. Где окружение и условия, сказать начистоту, не особо отличаются от родного гетто. Так что возможное наказание их не страшит, а вот соблазн разжиться хорошей одеждой и дорогим алкоголем, хоть раз пожить на всю катушку для таких людей притягателен.

4. В интернете полно видео, где белые люди целуют ноги темнокожим. Что это означает?

Видео и впрямь широко разошлись, но таких случаев не так много. Это как раз и делает так называемая ультралевая молодежь, поддерживающая негритянские беспорядки. Мол, продолжайте, за вами правда, все прогрессивные люди с вами! По сути, это грамотная пиар-акция, которую снимают на видео, чтобы раскидать по сети.

5. Почему губернаторы штатов, где проходят наиболее массовые беспорядки, против введения нацгвардии и армии? А мятежи при этом не во всех штатах?

Многое зависит от того, какая партия контролирует местные органы власти. Например, ни губернатор штата Нью-Йорк, ни мэр одноименного мегаполиса помощи у Вашингтона не просят. Ведь оба они демократы, то есть противники Трампа-республиканца. Можно сказать, «либеральная религия» не позволяет. Наконец, совсем скоро президентские выборы, и любой бардак демократам сейчас на руку, как раз все можно свалить на Белый дом.

В республиканских штатах, кстати, протесты заметно слабее. Афроамериканцев и демократических активистов там исторически мало - бузить просто некому.

Для разгона протестующих полиции нужен приказ свыше.Фото: REUTERS

6. Что будет с экономикой США? Протесты влияют на кризис, который случился из-за пандемии?

Пока не влияют и, скорее всего, не повлияют вообще. В данный момент экономика на подъеме из-за открытия большинства штатов после спада эпидемии COVID-19. Растут производство и продажи, возобновлено строительство, падает безработица. Плюс давно известно, что любая катастрофа, природный катаклизм и даже долгосрочный внутренний конфликт выступают невольным катализатором экономической активности: потери нужно восстанавливать, сожженные здания ремонтировать, уничтоженное или украденное вандалами заново производить. И делать все, что называется, сверх обычного плана.

7. Почему владельцы магазинов с оружием в руках не защищают свое имущество?

Законы об оружии сильно разнятся от штата к штату. В Нью-Йорке легальный ствол раздобыть сложнее всего - и беспорядки там самые серьезные. В том числе потому, что бунтовщикам никто не противостоит. Ни бизнес, ни запуганная демократами полиция.

Мы привыкли, что США - это джинсы, крутые фильмы, образец демократии. Но то, что происходит сейчас, можно ли это назвать демократией? Может ли

8. Америка теперь будет образцом для подражания?

Многому у США можно поучиться даже сейчас - например, КАЖДЫЙ факт полицейского насилия (таких случаев, как с Флойдом, там около тысячи в год) рассматривается в суде на предмет того, насколько обоснованными были действия офицеров.

Ну а вообще Штаты - образец не столько демократии, сколько лицемерия. Сначала годами поддерживают «цветные революции» в нашем полушарии - на Украине, в Грузии, Югославии, Ливии, Сирии. Заявляют: «Мы тут ни при чем, это результат ваших внутренних проблем». А когда майдан с теми же самыми технологиями уличного протеста приходит уже к ним, искренне удивляются, ищут «руку Москвы».

9. Митингующие собираются в большие толпы, зачастую без масок - все забыли про коронавирус?

Самая тяжелая ситуация с COVID-19, пожалуй, в городе Нью-Йорке: 375 тыс. случаев (из 1,8 млн по США в целом). В большинстве других местностей многие ограничения сняты.

Но главный хирург США доктор Джером Адамс (кстати, темнокожий) призывает протестующих одуматься:

- Люди, выходящие на протест без масок, наносят вред себе и соседям. Зная уже, как распространяется болезнь, мы имеем все основания увидеть ее новые вспышки в самом ближайшем будущем.

10. Удержит ли Трамп власть?

Все зависит от того, насколько долго продлятся протесты. Пока не видно ни конца, ни краю. С одной стороны, у Трампа, по большому счёту, есть лишь одно сильнодействующее лекарство: наплевать на принципы федерализма и двинуть против восставших вооруженные силы, не спрашивая мнения губернаторов. Но это может обойтись республиканцу дорого, его обвинят в расстреле собственного народа. С другой стороны, уставшие от карантинных мер и доведенные от отчаяния новой напастью избиратели могут махнут рукой на все политические разногласия и отдадут свои голоса за Байдена только потому, что он - не Трамп.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782773" frameborder="0"></iframe> «Я не могу дышать».Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?

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